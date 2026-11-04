Смартфон Realme 17T показали на фото

Сетевые источники опубликовали первые фото смартфона Realme 17T, который еще не был представлен официально. Судя по снимкам, новинка получит квадратный блок основной камеры с тремя модулями и светодиодной вспышкой и более тонкие рамки вокруг экрана в сравнении с предыдущим поколением. Технические характеристики Realme 17T пока не сообщаются.

Напомним, что выпущенный в мае Realme 16T имеет в своем оснащении 6,8-дюймовый LCD-дисплей с разрешением HD+, 6-нанометровую однокристальную систему MediaTek Dimensity 6300, 50-Мп тыльную камеру, батарею ёмкостью 8000 мАч и поддержку 45-Вт быстрой проводной зарядки.