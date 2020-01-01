Смартфон Realme 5i засветился в базе бенчмарке Geekbench

Авторитетный инсайдер Судханшу Амбхоре поделился результатами тестирования смартфона Realme 5i в бенчмарке Geekbench. В одноядерном режиме аппарат набрал 1543 балла, а в многоядерном режиме 5602 балла. Напомним, что новинка оснащена SoC Snapdragon 665, 4 ГБ ОЗУ и OC Android 9 Pie.

В остальном смартфон характеризуется 6,5-дюймовым экраном HD+ со врезанной 8 Мп селфи-камерой, 64 ГБ встроенной памяти (в Европе смартфон получит 4/128 ГБ памяти), квадрокамерой на 12, 8, 2 и 2 Мп и аккумулятором на 5000 мАч.