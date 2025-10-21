Смартфон Realme GT 8 Pro оценен в 560 долларов

Компания Realme пополнила ассортимент смартфонов флагманской моделью GT 8 Pro, которая основана на топовой однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 Extreme Edition с графикой Adreno 840 и дополнительным графическим чипом R1. Новинку также оснастили системой охлаждения с испарительной камерой VC на 7000 мм², двумя симметричными динамиками 1115E, тройной тыльной камерой RICOH GR с модулями на 50 Мп (объектив с пятислойным покрытием и оптической стабилизацией), 200 Мп (3-кратный оптический зум и OIS) и 50 Мп (сверхширик), селфи-камерой разрешением 32 Мп, 6,79-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 3136:1440 точек, кадровой частотой 144 Гц, пиковой яркостью 4000 кд/м² и ультразвуковым сканером отпечатков пальцев, батареей ёмкостью 7000 мАч, поддержкой 120-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок, предустановленной ОС Android 16 с фирменной прошивкой UI 7.0, а также защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP66, IP68 и IP69. Цена базовой версии на 12/256 ГБ памяти составляет эквивалент 560 долларов.

