Смартфон Realme GT7 готов к выходу

Авторитетный информатор Digital Chat Station сообщает, что официальный релиз смартфона Realme GT 7 состоится уже в самом начале апреля. Главной особенностью новинки станет одноячеечный аккумулятор ёмкостью более 7000 мАч и поддержка быстрой проводной зарядки мощностью 100 Вт. Что касается аппаратной основы, то здесь будет использоваться флагманская однокристальная система MediaTek Dimensity 9400+.

Напомним, что в феврале был представлен смартфон GT7 Pro Racing Edition с флагманским процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 6,78-дюймовым экраном BOE S2 OLED с разрешением 1,5K, адаптивной частотой обновления 120 Гц и глобальной пиковой яркостью 1600 нит, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (Sony IMX896 с оптическая стабилизация) и 8 Мп (сверхширик), фронтальной камерой разрешением 16 Мп, АКБ ёмкостью 6500 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 120 Вт, алюминиевой рамкой и защитой от воды и пыли (IP68/69).
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