Смартфон Realme GT7 появился в продаже

Компания Realme дала старт китайским продажам смартфона Realme GT7, который был представлен несколько дней назад. За новинку просят от 2900 юаней (около 29500 рублей) до 3800 юаней (43000 рублей) за версии 12/256 ГБ и 16 ГБ/1 ТБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Смартфон получил флагманский чипсет MediaTek Dimensity 9400+ с тактовой частотой до 3,73 ГГц, систему охлаждения с паровой камерой площадью 7700 мм², 6,78-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2800:1280 пикселей, частотой обновления 144 Гц и глобальной пиковой яркостью 1800 нит, сдвоенную тыльную камеру с модулями на 50 Мп (датчик Sony IMX896 и OIS) и 8 Мп (сверхширик), фронтальную камеру разрешением 16 Мп, стереодинамики с сертификацией Hi-Res Audio, АКБ ёмкостью 7200 мАч, поддержку проводной зарядки мощностью 100 Вт, защиту от воды и пыли в соответствии со степенями IP68/IP69 и ОС Android 15 «из коробки».
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