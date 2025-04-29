Смартфон Realme GT7 появился в продаже

Смартфон получил флагманский чипсет MediaTek Dimensity 9400+ с тактовой частотой до 3,73 ГГц, систему охлаждения с паровой камерой площадью 7700 мм², 6,78-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2800:1280 пикселей, частотой обновления 144 Гц и глобальной пиковой яркостью 1800 нит, сдвоенную тыльную камеру с модулями на 50 Мп (датчик Sony IMX896 и OIS) и 8 Мп (сверхширик), фронтальную камеру разрешением 16 Мп, стереодинамики с сертификацией Hi-Res Audio, АКБ ёмкостью 7200 мАч, поддержку проводной зарядки мощностью 100 Вт, защиту от воды и пыли в соответствии со степенями IP68/IP69 и ОС Android 15 «из коробки».