Смартфон Realme NARZO 90 5G готов к выходу

Компания Realme официально объявила, что релиз смартфона Realme Narzo 90 состоится в ближайшее время в Индии. Технические характеристики производитель не привёл, зато их раздобыли сетевые инсайдеры. Итак, устройству приписывают наличие 6 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ встроенной памяти, 4-нанометровой однокристальной системы MediaTek Dimensity 7300 с максимальной частотой 2,5 ГГц, графическим адаптером Mali-G615 MP2 и модемом 5G, аккумулятора ёмкостью 6500 мАч, поддержки 80-Вт быстрой проводной зарядки, тыльной камеры с главным модулем на 50 Мп и 6,78-дюймового OLED-дисплея с разрешением разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц.