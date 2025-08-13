Смартфон Realme P4 5G показали в трех расцветках

Компания Realme опубликовала изображения смартфона Realme P4 5G, который будет представлен в Индии уже 20 августа. Судя по рендерам, аппарат выйдет в расцветках Engine Blue, Steel Gray и Forge Red. Что касается Realme P4 Pro 5G, то ему достанутся цветовые варианты Dark Oak Wood, Birch Wood и Midnight Ivy.

Ранее сообщалось, что старшая модель получит дисплей HyperGlow с частотой обновления 144 Гц, пиковой яркостью 6500 нит и поддержкой HDR10+, 4-нанометровый процессор Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 с тактовой частотой до 2,8 ГГц, графикой Adreno 722 и модемом 5G (производительность 1,1 миллиона баллов в бенчмарке AnTuTu), фирменный чип HyperVision AI для обработки изображений, аккумулятор ёмкостью 7000 мАч и поддержку проводной зарядки мощностью 80 Вт. Цена смартфона в Индии составит менее 340 долларов.