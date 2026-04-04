Смартфон Realme P4 Power выход в России

Компания Realme объявила, что уже 7 апреля в России стартуют официальные продажи смартфона P4 Power. Тогда же будут объявлены цены. В Китае версия с 8/128 ГБ памяти оценена в эквивалент 305 долларов.

Напомним, что новинка оснащается 6,8-дюймовым AMOLED-дисплеем с кадровой частотой до 144 Гц, разрешением 1280:2800 точек, пиковой яркостью 6500 нит в режиме APL и защитным стеклом Gorilla Glass 7i, 4-нанометровой платформой MediaTek Dimensity 7400 Ultra с тактовой частотой до 2,6 ГГц, фирменным чипом HyperVision+ AI, до 12 ГБ ОЗУ LPDDR4X, до 256 ГБ встроенной памяти UFS 3.1, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (датчик Sony IMX882 и оптическая стабилизация) и 8 Мп (сверхширик), селфи-камерой разрешением 16 Мп, батареей ёмкостью 10001 мАч, поддержкой 80-Вт проводной и 27-Вт обратной проводной зарядок, корпусом толщиной 9,08 мм и массой 219 граммов, ударопрочностью военного уровня и подэкранным оптическим дактилоскопом.