Смартфон Realme X2 Pro на 12/256 ГБ доступен в России

В России начались продажи самой мощной версии смартфона Realme X2 Pro, а если быть точнее версии на 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Аппарат с данным объемом обойдется в 39 990 рублей.

Напомним, что смартфон характеризуется квадрокамерой с модулями на 64, 8, 13 и 2 Мп, топовым чипсетом Qualcomm Snapdragon 855 Plus, UFS 3.0, 6,5-дюймовым Super AMOLED-экраном с разрешением 2400:1080 пикселей, кадровой частотой 90 Гц и поддержкой HDR 10+, быстрой зарядкой на 50 Вт, аккумулятором на 4000 мАч, поддержкой Dolby Atmos и Hi Res Audio, а также модулем NFC.