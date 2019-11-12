Смартфон Realme X2 Pro с процессором Snapdragon 855 Plus поступил на европейский рынок

2019-11-12, Автор - Полина Байзарова; Продукт - Realme X2 Pro; [40]
Сегодня в Европе стартовали продажи Realme X2 Pro. В наличии есть три версии памятью 6/64 ГБ, 8/128 ГБ и 12/256 ГБ и два цвета задней крышки это: Neptune Blue/Lunar White. Версия с меньшей модификацией памяти обойдется в 400 евро, а с большей в 500 евро.

Смартфон характеризуется 6,5 – дюймовым Full HD+ экраном с каплевидном вырезом и частотой обновления 90 Гц, встроенным в экран дактилоскопом, восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 855 Plus, поддержкой бесконтактных платжей, быстрой зарядкой мощностью 50 Вт, основной камерой с главным 64 Мп модулем и стереодинамиками.


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