Смартфон Realme X3 SuperZoom вышел в России

Компания Realme объявила о скором начале российских продаж смартфона Realme X3 SuperZoom, который был представлен в конце мая. Аппарат станет доступен для предзаказа 15 июля, а старт продаж намечен на 21 июля. Вариант с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти оценен в 39 990 рублей, но до 10 августа будет доступен за 35 990 рублей. А версия с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти обойдется в 44 990 рублей и 40 990 рублей соответственно.

Новинка оснащается 6,6-дюймовым экраном с разрешением 2400:1080 пикселей, соотношением сторон 20:9, частотой обновления 120 Гц и яркостью 480 кд/м2, прошлогодним топовым чипсетом Qualcomm Snapdragon 855 Plus, 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, сдвоенной фронтальной камерой на 32 и 8 Мп, основной квадрокамерой с главным модулем на 64 Мп, сверхшириком на 8 Мп, перископной камерой разрешением 8 Мп с 5-кратным оптическим зумом и 60-кратным гибридным зумом, боковым дактилоскопом, модулем NFC, портом USB Type-C, батареей ёмкостью 4200 мАч с 30-Вт зарядкой и предустановленной ОС Android 10 с оболочкой Realme UI.