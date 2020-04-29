Смартфон Realme X50 5G подешевел до $480

Главный конкурент Xiaomi Mi 10 - Realme X50 5G подешевел в Китае. Так, конфигурация памяти с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти обойдётся покупателям в $480, вместо начальных $528. Аппарат характеризуется чипсетом Snapdragon 865 с поддержкой сетей 5G, Super AMOLED дисплеем с частотой обновления 90 Гц, а также врезанной в экран двойной фронтальной камерой модулями на 32 и 8 Мп, квадрокамерой с основным датчиком на 48 Мп и 20-кратным зумом, поддержкой сверхбыстрой 65-Вт SuperDart Charge зарядки и WiFi 6. Из недостатков новинки можно выделить отсутствие оптической стабилизации в камере, 3,5 мм разъема, пыле- и влагозащиты.

Комментарии и отзывы Realme X50 5G
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