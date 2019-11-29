Смартфон Realme X50 Lite получит аккумулятор на 5000 мАч

Буквально вчера стало известно о существовании смартфона Realme X50 Lite, который должен стать младшей версией модели Realme X50 5G. Последнему прочат процессор Snapdragon 735, 6,44-дюймовый AMOLED-дисплей, аккумулятор на 4500 мАч и квадрокамеру с главным датчиком Sony IMX686 разрешением 60 Мп.

Что до Realme X50 Lite, то он получит 6,55-дюймовую IPS-панель, батарею емкостью 5000 мАч, квадрокамеру с главным датчиком разрешением 16 Мп и чипсет MediaTek MT6885, которая окажется производительнее Snapdragon 735. При этом оба смартфона должны получить поддержку сотовых сетей пятого поколения (5G).