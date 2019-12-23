Смартфон Realme X50 получит абсолютно новый дизайн

По словам компании Realme, анонсируемый уже завтра смартфон Realme X50 получит дизайн, который будет являться «глотком свежего воздуха». Производитель яро утверждает, что этот дизайн станет совершенно новым на рынке и его полюбят совершенно все.

Что до технических характеристик, то слухи приписывают Realme X50 мощную восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 765G с поддержкой сетей 5G, пятимерную жидкостную систему охлаждения, 6,44-дюймовый AMOLED-дисплей, аккумулятор емкостью 4500 мАч, выдвижную фронтальную камеру с двумя модулями и квадрокамеру с 64-Мп датчиком изображения Sony IMX686.