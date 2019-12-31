Смартфон Realme X50 засветился в базе бенчмарке Geekbench

Авторитетный инсайдер Судханшу Амбхоре поделился результатами тестирования смартфона Realme X50 в бенчмарке Geekbench. В одноядерном режиме аппарат набрал 2907 баллов, а в многоядерном 7017 баллов. Напомним, что у смартфона 8 ГБ ОЗУ, топовая однокристальной система Qualcomm и работает он под ОС Android 10.

В остальном же Realme X50 характеризуется 6,44-дюймовым AMOLED-экраном со врезанной двойной камерой на 32 и 8 Мп, батареей ёмкостью 4500 мАч, а также основной камерой с четырьмя модулями на 64,13, 8 и 2 Мп. Анонс смартфона запланирован 7 января.