Смартфон Red Magic 10 Air показали вживую

Вслед за официальными рендерами компания ZTE опубликовало видео с распаковкой смартфона Red Magic 10 Air, который будет представлен 16 апреля. По заявлению производителя, масса новинки будет идеально сбалансирована, благодаря чему ни одна сторона не перевешивает. Подобный недостаток можно заметить у флагманов с крупным модулем основной камеры. Что до Red Magic 10 Air, он получит сдвоенную основную камеру с отдельно расположенными модулями.

Аппарат также оснастят производительным процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 c максимальной частотой 3,3 ГГц, фирменным чипом Red Core R3, оперативной памятью LPDDR5X, встроенной памятью UFS 4.0, корпусом толщиной 7,85 мм, 6,8-дюймовым OLED-экраном с разрешением 1,5K, подэкранной фронтальной камерой, батареей ёмкостью 6000 мАч и поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт.

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