Смартфон Red Magic 10 Air получит тонкий корпус

В базе данных китайского регулятора TENAA обнаружились характеристики смартфона Red Magic 10 Air, официальная презентация которого запланирована на 16 апреля. Итак, грядущую новинку оснастят корпусом с размерами 164,3:76,6:7,85 мм и массой 205 граммов, однокристальной системой с тактовой частотой до 3,3 ГГц (вероятно, 4-нанометровая Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3), сдвоенной основной камерой с модулями по 50 Мп, фронтальной камерой разрешением 16 Мп, 6,8-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2480:1116 пикселей и 10-битной глубиной цвета, 12,16 или 24 ГБ оперативной памяти и 256, 512 или 1024 ГБ флеш-памяти.

Релиз Samsung Galaxy S25 Edge перенесли…
Если верить информации западных инсайдеров, компания Samsung неожиданно решила перенести запуск столь ожи…
Samsung Galaxy M56 протестировали в бенчмарке …
В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования смартфона Samsung Gala…
На MWC 2025 представили AI Phone на базе Perplexity…
На выставке MWC 2024 в Барселоне компания Deutsche Telekom официально анонсировала AI Phone — смартфон, р…
Samsung Galaxy S25 Slim показали на рендерах …
Профильное издание Smartprix опубликовало первые изображения смартфона Samsung Galaxy S25 Slim, который е…
POCO F7 Pro оценили в 53 тысячи рублей …
Отечественные ритейлеры выпустили в продажу смартфон POCO F7 Pro, рекомендованная цена которого составляе…
Инсайдер раскрыл параметры REDMI Turbo 4 Pro…
Авторитетный инсайдер Digital Chat Station раскрыл подробности о смартфоне REDMI Turbo 4 Pro, который еще…
Samsung Galaxy XCover7 Pro получит 120-Гц экран …
Профильное издание AndroidHeadlines поделился подробностями о защищенном смартфоне Samsung Galaxy XCover7…
iPhone 17 Pro Max получит уменьшенный вырез в дисплее…
До запуска iPhone 17 ещё очень далеко, но слухи уже активно распространяются инсайдерами, потому что это …
Лучший смартфон до 20 тысяч осенью 2024? Обзор и тесты Tecno CAMON 30 5GЛучший смартфон до 20 тысяч осенью 2024? Обзор и тесты Tecno CAMON 30 5G
Скорость превыше всего. Обзор камер HONOR Magic7 ProСкорость превыше всего. Обзор камер HONOR Magic7 Pro
Лучший складной смартфон на первую половину 2024. Обзор Honor Magic V2Лучший складной смартфон на первую половину 2024. Обзор Honor Magic V2
Главный фотофлагман этого года. Обзор HUAWEI Pura 70 UltraГлавный фотофлагман этого года. Обзор HUAWEI Pura 70 Ultra
Будущее уже здесь. Обзор Huawei Mate XTБудущее уже здесь. Обзор Huawei Mate XT
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor