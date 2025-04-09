Смартфон Red Magic 10 Air получит тонкий корпус

В базе данных китайского регулятора TENAA обнаружились характеристики смартфона Red Magic 10 Air, официальная презентация которого запланирована на 16 апреля. Итак, грядущую новинку оснастят корпусом с размерами 164,3:76,6:7,85 мм и массой 205 граммов, однокристальной системой с тактовой частотой до 3,3 ГГц (вероятно, 4-нанометровая Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3), сдвоенной основной камерой с модулями по 50 Мп, фронтальной камерой разрешением 16 Мп, 6,8-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2480:1116 пикселей и 10-битной глубиной цвета, 12,16 или 24 ГБ оперативной памяти и 256, 512 или 1024 ГБ флеш-памяти.