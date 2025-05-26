Смартфон Red Magic 10S Pro+ оценили в 830 долларов

Компания Nubia представила в Китае смартфон Red Magic 10S Pro+, который является серьезно улучшенной версией оригинального Red Magic 10 Pro+. Новинку оснастили 6,85-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2688:1216 пикселей, кадровой частотой 144 Гц, пиковой яркостью 2000 нит и частотой регулировки яркости ШИМ 2592 Гц, 3-нанометровым флагманским процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite Leading Version с тактовой частотой до 4,47 ГГц и графическим адаптером Adreno 830 с частотой 1,2 ГГц, 16 или 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5T, 512 ГБ или 1 ТБ флеш-памяти UFS 4.1 Pro, тройной основной камерой с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация), 50 Мп (сверхширик) и 2 Мп, фронтальной камерой разрешением 16 Мп, батареей ёмкостью 7500 мАч, поддержкой 120-Вт проводной быстрой зарядки и корпусом толщиной 8,9 мм. Цена базовой конфигурации на 16/512 ГБ составляет эквивалент 830 долларов.

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