Смартфон Red Magic 11 Air готов к выходу

Компания Red Magic официально объявила, что в ближайшее время в Китае будет представлен смартфон Magic 11 Air. По предварительным данным, аппарат оснастят прошлогодним флагманским чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Elite и активной системой охлаждения. Остальные подробности пока не раскрываются.

Напомним, что предыдущее поколение в лице Red Magic 10 Air имеет в своём оснащении 4-нм однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, отдельный игровой процессор Red Core R3, корпус толщиной 7,85 мм, аккумулятором ёмкостью 6000 мАч, систему охлаждения ICE Magic с жидким металлом и испарительной камерой, 6,8-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2480:1116 пикселей, частотой обновления 120 Гц и яркостью до 1300 нит, сдвоенную тыльную камеру с модулями на 50 Мп и 50 Мп (сверхширик), подэкранную селфи-камеру разрешением 16 Мп и поддержку быстрой зарядки мощностью 80 Вт.
