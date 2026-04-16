Смартфон RedMagic 11S Pro готов к выходу

В базе данных тайского сертификационного ведомства NBTC обнаружилось упоминание игрового смартфона RedMagic 11S Pro. Характеристики устройства не раскрываются, но само появление в базе данных регулятора говорит о скором релизе.

Напомним, что выпущенный прошлой осенью Red Magic 11 Pro оснащается топовой однокристальной системой Snapdragon 8 Elite Gen 5 от Qualcomm, системой охлаждения с вентилятором Yufeng 4.0 со скоростью вращения до 24 000 об/мин, оперативной памятью LPDDR5T и флеш-памятью UFS 4.1 PRO, фирменным игровым чипом Red Core R4, 6,85-дюймовым экраном с разрешением 1,5K и кадровой частотой 144 Гц, 50-Мп сдвоенной основной камерой с оптической стабилизацией, подэкранной фронтальной камерой, батареей ёмкостью 7500 мАч и поддержкой 80-Вт проводной быстрой зарядки с технологией байпасной зарядки.