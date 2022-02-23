Смартфон Redmi 10A получит версию на 2/32 ГБ памяти

В базе данных китайского регулятора TENAA обнаружились подробности о бюджетном смартфоне Redmi 10A, официальный релиз которого ожидается в ближайшее время. Итак, аппарат получит корпус с габаритами 164,9:77:9 мм, 6,53-дюймовый IPS-экран с разрешением HD+ и соотношением сторон 20:9, одинарную тыльную камеру разрешением 13 Мп, фронтальную камеру на 5 Мп, восьмиядерную платформу MediaTek Helio G25 с тактовой частотой до 2 ГГц, 2, 4, 6 или 8 ГБ оперативной и 32, 64, 128 или 256 ГБ флеш-памяти, батарею ёмкостью 4900 мАч, дактилоскопический сенсор, предустановленную ОС Android 12 с фирменной надстройкой MIUI 12.5, красную, оранжевую, желтую зеленую, синюю, индиго, фиолетовую, белую, черную, серую, серебристую и розовую расцветки.

Комментарии и отзывы Redmi 10A
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