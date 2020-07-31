Смартфон Redmi 9 появился в российской продаже

Компания Xiaomi дала старт российским продажам бюджетного смартфона Redmi 9, который получил отличные характеристики при невысокой цене. Версия с 3 ГБ оперативной и 32 ГБ флэш-памяти оценена в 11 990 рублей, а вариант с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ встроенной памяти обойдется в 13 990 рублей. При этом, первые покупатели смогут купить новинку по скидке за 10 990 и 12 490 рублей.

Напомним, что аппарат оснащается 6,53-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ и защитным стеклом Gorilla Glass 3, довольно мощной платформой MediaTek Helio G80, слотом для карт microSD до 512 ГБ, квадрокамерой с модулями на 13 Мп, 8 Мп, 5 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой разрешением 8 Мп, аккумулятором ёмкостью 5020 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт (в комплекте адаптер на 10 Вт), портом USB-C и модулем NFC.