Смартфон Redmi K20 Pro получит версию с 5G

Сетевые источники поделились информацией об анонсе, связанном со смартфоном Redmi K20 Pro. Сообщается, что первым смартфоном этого китайского бренда, который получит поддержку сетей пятого поколения, станет не совершенно новый аппарат. Речь идет именно о Redmi K20 Pro. Впрочем, на предстоящем анонсе 16 августа может быть объявлено и о выходе Redmi K30 с 64-Мп камерой. Ранее стало известно о выпуске 5G-версии флагманского смартфона Xiaomi Mi 9.

Напомним, что Redmi K20 Pro оснащается 6,39-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2340:1080, яркостью 600 нит, поддержкой HDR и подсветкой без ШИМ, топовым чипсетом Snapdragon 855, 8 ГБ оперативной и до 256 ГБ флэш-памяти UFS 2.1, выдвижной фронтальной камерой разрешением 20 Мп, тройной основной камерой с главным модулем на 48 Мп (Sony IMX586), сверхширокоугольным модулем на 13 Мп и телефото-модулем разрешением 8 Мп, аккумулятором на 4000 мАч с быстрой зарядкой на 27 Вт, а также подэкранным сканером отпечатков пальцев нового поколения.