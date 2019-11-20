Смартфон Redmi K30 получит 120-герцовый экран

Сетевые источники поделились новой порцией подробностей об ожидаемом смартфоне Redmi K30, выход которого ожидается в декабре этого года. Сообщается, что аппарат получит дисплей с частотой обновления 120 Гц, как в геймерской модели ASUS ROG Phone 2, и боковой сканер отпечатков пальцев. Ранее стало известно о платформе Snapdragon, двойной фронтальной камере и многомодульной основной камере с главным датчиком Sony IMX686. Также, по словам источников, в Xiaomi могут разрабатывать модель Redmi K30 Pro, но её релиз ожидается в начале следующего года.