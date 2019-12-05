Смартфон Redmi K30 точно получит версию с 4G

Через несколько дней компания Xiaomi представит смартфон Redmi K30, которому прочат двойную фронтальную камеру и мощный процессор Snapdragon 765G со встроенным модемом для сотовых сетей пятого поколения. Сегодня сам китайский производитель подтвердил, что аппарат получит и версию с 4G-модемом. При этом компания не сообщает, на какой платформе будет базироваться данная версия. По слухам, нас ждет чипсет Snapdragon 730 или 730G. Таким образом Redmi K30 4G будет менее производительным, чем старшая модель, но и более доступным.