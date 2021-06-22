Смартфон Redmi Note 10T оценен в 20 тысяч рублей

Компания Xiaomi поделилась подробностями российского релиза смартфона Redmi Note 10T, который работает под управлением фирменной надстройки MIUI 12.5 на основе Android 11. Новинка появится в продаже 25 июня по цене в 20 тысяч рублей за вариант с 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти, а с 5 июня смартфон подорожает до 22 тысяч рублей. Первые покупатели получат в подарок беспроводные наушники Mi True Wireless Earbuds Basic 2 и внешний аккумулятор ёмкостью 10 000 мАч.

Смартфон оснастили 6,5-дюймовым IPS-экраном с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 90 Гц, фронтальной камерой на 8 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 48 Мп, 2 Мп и 2 Мп, восьмиядерным процессором Dimensity 700 5G, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт, дактилоскопическим сенсором, модулем NFC и 3,5-мм разъемом для наушников.