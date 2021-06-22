Смартфон Redmi Note 10T оценен в 20 тысяч рублей

Компания Xiaomi поделилась подробностями российского релиза смартфона Redmi Note 10T, который работает под управлением фирменной надстройки MIUI 12.5 на основе Android 11. Новинка появится в продаже 25 июня по цене в 20 тысяч рублей за вариант с 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти, а с 5 июня смартфон подорожает до 22 тысяч рублей. Первые покупатели получат в подарок беспроводные наушники Mi True Wireless Earbuds Basic 2 и внешний аккумулятор ёмкостью 10 000 мАч.

Смартфон оснастили 6,5-дюймовым IPS-экраном с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 90 Гц, фронтальной камерой на 8 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 48 Мп, 2 Мп и 2 Мп, восьмиядерным процессором Dimensity 700 5G, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт, дактилоскопическим сенсором, модулем NFC и 3,5-мм разъемом для наушников.
Комментарии и отзывы Redmi Note 10T
ASUS ZenFone 8 Mini получил поддержку бы...
Компания ASUS работает над выпуском серией смартфонов ZenFone 8. Ожидается, что линейка будет включать тр...
LG представила 4K монитор 27UP850 для ра...
LG представила 4K монитор разработанный для работы с цветом. LG 27UP850 представляет собой 27-дюймовую IP...
Chuwi CoreBook Xe с дискретным графическ...
Новый ноутбук Chuwi CoreBook Xe будет оснащен дискретным графическим процессором Iris Xe Max и будет запу...
Лучшие бюджетные планшеты. HUAWEI Mediap...
Планшетные компьютеры уже давно сравнялись с ноутбуками по многим параметрам. Сейчас можно найти немало к...
LG продолжит выпускать патчи для своих с...
Если вы следите за рынком электроники, то знаете, что компания LG официально сообщила о закрытии своего б...
Обзор Philips Hue Bloom. Умный светильни...
Умное освещение Philips Hue от Signify одно из самых известных в своей категории, включает разные форматы...
Представлен 4K-монитор LG 27UP650-W...
Компания LG пополнила ассортимент мониторов моделью 27UP650-W, которая получила 27-дюймовую IPS-панель с ...
BlizzCon в этом году отменили...
Blizzard опубликовала на этой неделе уведомление о том, что компания не будет проводить BlizzCon в 2021 г...
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor