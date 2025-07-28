Смартфон Redmi Note 14 SE 5G оценили в 170 долларов

Компания Xiaomi пополнила ассортимент смартфонов моделью Redmi Note 14 SE 5G, которая основана на 6-нанометровой однокристальной системе MediaTek Dimensity 7025 Ultra с тактовой частотой до 2,5 ГГц и графическим ускорителем IMG BXM-8-256. Новинка также получила 6,67-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 1080:2400 точек, адаптивной кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 2100 нит, 6 ГБ ОЗУ LPDDR4X и 128 ГБ флеш-памяти UFS 2.2, слот для карты памяти microSD, предустановленную ОС Android 15 с прошивкой HyperOS, тройную тыльную камеру с модулями на 50 Мп (датчик Sony LYT-600), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), селфи-камеру разрешением 20 Мп, батарею ёмкостью 5110 мАч, поддержку 45-Вт быстрой проводной зарядки, модем 5G и стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos. Смартфон стоит на дебютном китайском рынке в эквивалент 170 долларов.

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