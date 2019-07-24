Смартфон Redmi Note 7 Pro подешевел до $200

Пару дней назад был представлен смартфон Oukitel Y4800, который сам производитель назвал конкурентом Redmi Note 7 Pro, а вчера дебютировал еще более интересный аппарат Honor 9X. Реакция Redmi не заставила себя ждать – подразделение Xiaomi официально снизило цену на Redmi Note 7 Pro. Теперь базовую версию с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти можно купить в Китае за 200 долларов. Для этого, правда, нужно купить представленные недавно портативные аккумуляторы Redmi Pro Powerbank на 10 000 и 20 000 мАч, которые оценены в 8,5 и 14,5 доллара соответственно.

Напомним, что смартфон оснащается чипсетом Qualcomm Snapdragon 675, 6,3 дюймовым дисплеем с разрешением 2340:1080 пикселей, яркостью 450 кд/кв.м и контрастностью 1500:1, сдвоенной основной камерой с главным датчиком Sony IMX586, системой электронной стабилизации изображения и возможностью записывать видео в 4К, фронтальной камерой на 13 Мп, дактилоскопом на задней панели, портом USB-C, ИК-излучателем, аккумулятором на 4000 мАч с быстрой зарядкой Quick Charge 4 и предустановленной Android 9.0 Pie с интерфейсом MIUI 10.