Смартфон Redmi Note 8 может получить 64 Мп камеру

Компания Redmi, принадлежащая Xiaomi, объявила о существовании первого смартфона бренда, в котором будет использоваться камера с 64-Мп сенсором. Босс Redmi Лу Вейбинг поделился скриншотом из приложения камеры, на котором можно увидеть режим съемки 64 Мп аналогичный 48-Мп съемке в, например, Redmi Note 7. Предполагается, что неназванный смартфон получит новенький датчик изображения Samsung ISOCELL Bright GW1. Что до самого смартфона, то этот датчик могут получить модели Redmi K30 или Redmi Note 8. Впрочем, Redmi могут наделить новинку и каким-нибудь другим названием.