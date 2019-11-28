Смартфон Redmi Note 8T с NFC вышел в России

Компания Xiaomi дала старт российским продажам смартфона Redmi Note 8T, который отличается от обычного Redmi Note 8 модулем NFC и быстрой зарядкой на 18 Вт. Версия с 3 ГБ оперативной и 32 ГБ флэш-памяти оценена в 13 990 рублей, вариант с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти стоит 15 990 рублей, а топовая версия с 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти обойдется в 17 990 рублей.

Напомним, что Redmi Note 8T также оснащается 11-нанометровым чипсетом Snapdragon 665 с графикой Adreno 610, 6,3-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+, каплевидным вырезом с фронтальной камерой на 13 Мп, четверной тыльной камерой с главным 48 Мп датчиком, 8 Мп сверхширокоугольным модулем, 2 Мп модулем для макросъемки и 2 Мп гля замеры глубины сцены, аккумулятором на 4000 мАч, портом USB-C, ИК-портом и 3,5-мм разъемом для наушников.