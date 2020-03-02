Смартфон Redmi Note 9 показали на рендере

Популярный инсайдер the_tech_guy поделился изображением смартфона Redmi Note 9, который еще не был представлен официально. Судя по рендеру, аппарат поддержит свежий тренд на квадратный блок основной камеры, в которую войдут четыре модуля. Как будет выглядеть передняя панель, пока неизвестно. Зато Redmi уже успела прозвать свой смартфон «Зверем» (Beast).

Производитель обещает "камеру, которая сможет удивить даже профессионалов", мощное железо, игровые возможности и очень быструю зарядку. Также один из боссов Xiaomi Ману Кумар Джейн объявил о том, что камера Redmi Note 9 даст пользователям то, чего мы еще никогда не встречали в смартфонах. Официальный анонс Redmi Note 9 запланирован на 12 марта.