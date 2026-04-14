Смартфон Redmi R70 5G оценили в 235 долларов

Компания Xiaomi представила недорогие смартфоны REDMI R70 5G и REDMI R70m 5G, которые основаны на 6-нанометровой платформе UNISOC T8300 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графическим ускорителем Mali-G57 MP2. Новинки также оснастили оперативной памятью LPDDR4x, флеш-памятью UFS 2.2, 6,9-дюймовым LCD-экраном с кадровой частотой 120 Гц и разрешением 1600:720 точек, корпусом толщиной 8,15 мм и массой 210 граммов, селфи-камерой на 8 Мп, основной камерой разрешением 13 Мп, аккумуляторами ёмкостью 6000 мАч и 6300 мАч соответственно, а также поддержкой 15-Вт проводной и 7,5-Вт обратной проводной зарядок. REDMI R70 5G оценен в Китае в эквивалент 235 долларов за базовую версию с 4/128 ГБ памяти, а REDMI R70m 5G – в 265 долларов за конфигурацию с 6/128 ГБ.

