Смартфон Samsung Galaxy A02 оценен в $100

Компания Samsung Electronics пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью Galaxy A02, который оценен в 100 долларов. Новинку оснастили 6,5-дюймовым TFT-дисплеем с разрешением 1560:720 пикселей, четырехъядерной платформой MediaTek MT6739W с тактовой частотой 1,5 Гц, 2 или 3 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ флэш-памяти, фронтальной камерой разрешением 5 Мп, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 13 Мп и 2 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, зарядкой мощностью 7,75 Вт, поддержкой 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 5, 3,5-мм разъемом для наушников, слотами для двух SIM-карт и отдельным слотом для карты памяти microSD, а также предустановленной ОС Android 10 с фирменной надстройкой Samsung One UI. Габариты устройства равны 164:75,9:9,1 мм, а масса – 196 г.

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