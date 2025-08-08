Samsung Galaxy A17 5G оценили в 240 евро

Компания Samsung пополнила ассортимент смартфонов моделью Galaxy A17 5G, которая получила минимальные изменения по сравнению с предшественником. В смартфон добавили оптическую стабилизацию в главном модуле камеры, стереодинамики и защитное стекло Gorilla Glass Victus. А вот 3,5-мм гнездо для наушников и вовсе убрали, что можно назвать очевидным даунгрейдом.

Таким образом, Galaxy A16 5G оснащается старой однокристальной системой Exynos 1330 с тактовой частотой до 2,4 ГГц и графическим адаптером Mali-G68 MP2, 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и кадровой частотой изображения 90 Гц, селфи-камерой на 13 Мп, тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп, 5 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 25-Вт быстрой проводной зарядки и предустановленной операционной системой Android 15 с фирменной прошивкой One UI 7. Смартфон появится в европейской продаже 11 августа по цене в 240 евро за базовую конфигурацию с 4 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти.