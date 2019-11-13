Смартфон Samsung Galaxy A51 уже готов к выходу

В базе данных Wi-Fi Alliance обнаружились сведения о смартфоне среднего уровня Samsung Galaxy A51, который еще не был представлен официально. Впрочем, получение данной сертификации означает скорый выход устройства. Если верить источнику, релиз Galaxy A51 состоится в декабре этого года. Смартфону прочат необычную квадрокамеру с модулями на 32, 12, 12 и 5 Мп, традиционный для Samsung AMOLED-экран, фирменный чипсет Exynos 9611, 4 ГБ оперативной и 64-128 ГБ флэш-памяти, а также предустановленную операционную систему Android 10 с интерфейсом One UI 2.0. Ориентировочная цена не приводится, но вряд ли она окажется намного выше стоимости бестселлера Samsung Galaxy A50.