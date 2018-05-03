Смартфон Samsung Galaxy A6 оценен в 23 тысячи рублей

Вчера компания Samsung представила смартфоны Galaxy A6 и A6+, ну а сегодня стали известны цены на новинки. Российские продажи Galaxy A6 стартуют 16 мая по цене 22 990 рублей. Старшая модель Galaxy A6+ появится в продаже 23 мая и будет стоить 26 990 рублей. В Европе Galaxy A6 будет стоить 310 евро, а Galaxy A6+ – 370 евро. Речь идет о младших версиях с 3 ГБ оперативной памяти. Стало быть, старшие версии будут стоить около 330 и 390 евро соответственно. По словам источника, европейские поставки стартуют в ближайшие три-четыре недели.