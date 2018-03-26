Смартфон Samsung Galaxy A6 получит 3 ГБ оперативной памяти

В документации Wi-Fi Alliance появились сведения о смартфоне Samsung Galaxy A6, который еще не был представлен официально. Устройство, проходящее под кодовым названием SM-A600FN, имеет двухдиапазонный (2,4 и 5 ГГц) адаптер беспроводной связи Wi-Fi, 2 или 3 ГБ оперативной памяти, а также работает под управлением операционной системы Android 8.0 Oreo. Ранее бенчмарк Geekbench подтвердил фирменный восьмиядерный процессор Exynos 7870 с тактовой частотой до 1,6 ГГц, графическим контроллером Mali-T830 и модемом LTE Category 6 (до 300 Мбит/с). Логично предположить, что смартфон также оснастят Super AMOLED FHD+ дисплеем с соотношением сторон 18:9 и разрешением 2160:1080 пикселей. Дата официального анонса пока не сообщается.