Смартфон Samsung Galaxy A8 Star оценен в $500

Компания Samsung наконец-то представила смартфон Galaxy A8 Star, первая информация о котором появилась еще в апреле. Новинку оснастили 6,3-дюймовым Super AMOLED дисплеем с разрешением 2220:1080 пикселей, чипсетом Qualcomm Snapdragon 660, 6 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, слотом для карт памяти microSD, сдвоенной основной камерой на 16 Мп и 24 Мп с диафрагмой линз F/1,7, фронтальной камерой на 24 Мп, аккумулятором на 3700 мАч с поддержкой 15-ваттной быстрой зарядки, сканером отпечатков пальцев на задней панели, модулем NFC, системой распознавания пользователей по лицам, поддержкой персонального помощника Bixby и предустановленной операционной системой Android 8.0 Oreo. Цена смартфона составляет 500 долларов.