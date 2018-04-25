Смартфон Samsung Galaxy A8 Star получит Exynos 7885

В сети появилась информация о смартфонах Samsung SM-G8750 и SM-G8850, которым предыдущие слухи приписывали название Galaxy S9 mini. По словам источника, SM-G8750 будет называться Galaxy S8 Lite и получит чипсет Snapdragon 660, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти, а также дисплей с разрешением 2220:1080 пикселей. Что до модели SM-G8850, то она появится в продаже под названием Galaxy A8 Star. Источник утверждает, что смартфон будет оснащен процессором Exynos 7885, а не Exynos 9810, как считалось ранее. Официальный анонс устройств может состояться уже в ближайшее время.