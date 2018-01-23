Смартфон Samsung Galaxy J2 (2018) выходит в России

Компания Samsung объявила о скором начале российских продаж бюджетного смартфона Samsung Galaxy J2 (2018), который был представлен в самом начале года. Предзаказ новинки в официальном интернет-магазине Samsung ведётся по цене 9990 рублей.

Напомним, что смартфон получил 5-дюймовый Super AMOLED-дисплей с разрешением qHD (540:960 пикселей), 8-Мп основную и 5-Мп фронтальную камеры, восьмиядерный процессор с тактовой частотой 1,4 ГГц, 1,5 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной расширяемой памяти, аккумулятор на 2600 мАч, а также поддержку Wi-Fi (802.11 b/g/n) и Bluetooth 4.2. Работает смартфон под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat. Габариты равны 143,8:72,3:8,4 мм, а вес – 153 граммам.