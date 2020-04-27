Смартфон Samsung Galaxy J2 Core 2020 получил 1 ГБ ОЗУ

Компания Samsung представила в Индии смартфон Galaxy J2 Core 2020, который предлагает минимальные характеристики за 83 доллара. Новинка оснащается 5-дюймовым дисплеем с разрешением 960:540 пикселей, 1 ГБ оперативной памяти, 16 ГБ встроенной флеш-памяти, старой платформой Exynos 7570, основной камерой разрешением 8 Мп, фронтальной камерой на 5 Мп, съёмной батареей ёмкостью 2600 мАч и предустановленной операционной системой Android 8 Go edition. Будет ли кто-то покупать такой смартфон в 2020 году? Однозначно будут, ведь в 2019 году Galaxy J2 Core с почти идентичными характеристики занял десятое место в списке самых востребованных смартфонов по всему миру.