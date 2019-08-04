Смартфон Samsung Galaxy J3 (2017) обновили до Android 9 Pie

Компания Samsung начала распространение обновления до Android Pie для бюджетного смартфона Galaxy J3 (2017). Пока апдейт доступен в Вьетнаме, но в скором времени обновление выйдет и в других странах. Напомним, что вышедший в середине 2017 года Samsung Galaxy J3 (2017) оснащается 5-дюймовым TFT-дисплеем с разрешением 720:1280 пикселей, 13 Мп основной и 5 Мп фронтальной камерами, четырехъядерным процессором с частотой 1,4 ГГц, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной памяти, аккумулятором на 2400 мАч и поддержкой LTE Cat.4.