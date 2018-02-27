Смартфон Samsung Galaxy J6 получит 8-ядерный процессор

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench появились сведения о недорогом смартфоне Galaxy J6, который получил каталожный номер SM-J600F. Сообщается, что аппарат получит однокристальную платформу Samsung Exynos 7870, которая оснащена восьмиядерным CPU ARM Cortex-A53 с тактовой частотой 1,6 ГГц. Отметим, что на этом чипсете построена модель Galaxy J5 2017. Предполагается, что смартфон получит 2 ГБ оперативной памяти, экран с соотношением сторон 18:9, более продвинутую камеру и предустановленную операционную систему Android 8.0 Oreo.