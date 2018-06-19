Смартфон Samsung Galaxy J7 Top получит процессор Exynos

На сайте Bluetooth Special Interest Group (SIG) появились сведения о смартфоне Galaxy J7 Top, который проходит под кодовым обозначением SM-S757BL. Сообщается, что аппарат будет построен на фирменной платформе Exynos 7870, которая характеризуется восемью ядрами ARM Cortex-A53 с тактовой частотой до 1,6 ГГц, графикой Mali-T830 и модемом LTE Category 6. Также сообщается о 2 ГБ оперативной памяти, адаптерах беспроводной связи Bluetooth 4.2 и Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 / 5 ГГц) и операционной системе Android 8.0 Oreo. Остальные параметры держатся в секрете, но вряд ли здесь стоит надеяться на двойную основную камеру и яркий дизайн.