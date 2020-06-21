Смартфон Samsung Galaxy M01s на SoC MediaTek Helio

В базе данных индийского ведомства BIS обнаружились сведения о бюджетном смартфоне Samsung Galaxy M01s, который еще не был представлен официально. Аппарат с кодовым названием SM-M017F/DS должен получить восьмиядерную платформу MediaTek Helio P22 с тактовой частотой до 2,0 ГГц, графикой IMG PowerVR GE8320 и модемом LTE, 3 ГБ оперативной памяти, модуль Wi-Fi 802.11b/g/n и ориентировочную цену в 100 долларов. Также BIS сертифицировали смарт-часы Galaxy Watch 3, что намекает на скорый дебют устройства. Часам прочат версии с размером 41 и 45 мм, 1 ГБ оперативной памяти, 8 ГБ флеш-памяти, а также поддержку 4G/LTE в качестве опции. Ориентировочная цена пока не сообщается.

Комментарии и отзывы Samsung Galaxy M01s
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