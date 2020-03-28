Смартфон Samsung Galaxy M11 получит аккумулятор на 5000 мАч

Авторитетный инсайдер Судханшу Амбхоре поделился официальными изображениями и перечнем характеристик смартфона компании Samsung - Galaxy M11. По свежим данным, новинку должны оснастить однокристальной системой Snapdragon 450, 3 ГБ оперативной памяти, 32 ГБ встроенной памяти, 6,4-дюймовым дисплеем (1560:720 точек) со врезанной фронтальной камерой на 8 Мп, основной камерой с тремя модулями на 13, 2 и 5 Мп, большой батареей на 5000 мАч с поддержкой быстрой 15-Вт зарядки, USB-C. Габариты гаджета - 161,4 x 76,3 x 9 мм, а масса составляет 197 г.