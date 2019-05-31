Смартфон Samsung Galaxy Note 10 лишится кнопок

Профильное издание AndroidPolice поделилось подробностями о топовом смартфоне Samsung Galaxy Note 10, который еще не был представлен официально. Если верить источнику, в Galaxy Note 10 не будет 3,5-мм разъёма для наушников и аппаратных клавиш, вроде кнопки включения, Bixby и кнопок громкости. Клавиши заменят сенсорными областями, немного приподнятыми над корпусом или с текстурой на краях. При этом отказ от разъёма позволит освободить больше места под батарею и упростить дизайн. Ранее о Samsung Galaxy Note 10 говорили больше как об «эволюции», а не «революции». Официальный анонс смартфона ожидается в конце августа.