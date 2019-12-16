Смартфон Samsung Galaxy Note10 Lite получит поддержку Bluetooth 5.1

На прошлой неделе компания Samsung официально анонсировала смартфоны Galaxy A51 и Galaxy A71, но не представила вместе с ними модели Galaxy S10 Lite и Note10 Lite, которые должны появиться в продаже по названиями Galaxy A91 и Galaxy A81. Сегодня в сети появились новые подробности о Galaxy Note10 Lite. Утверждается, что это будет первая модель Samsung с поддержкой Bluetooth 5.1. Скорее всего, смартфон сможет определять местоположение своего стилуса – по крайне мере, такая функция присутствует в новом стандарте.