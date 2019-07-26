Смартфон Samsung Galaxy Note10 получит систему Smart ISO

2019-07-26, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Samsung Galaxy Note10; [135]
Сетевые источники поделились новой порцией подробностей о смартфоне Samsung Galaxy Note10, который еще не был представлен официально. Сообщается, что аппарат получит систему под названием AI ISO или Smart ISO. Речь идет о некой продвинутой системе искусственного интеллекта, отвечающий регулировку значение ISO в камере. Самое интересное, что система будет запоминать предпочтения пользователя при снимках в различных условиях.

Согласно последней утечке, Samsung Galaxy Note10 и Galaxy Note10+ получат 6,3- и 6,8-дюймвые SuperAMOLED-дисплеи с разрешением 2280:1080 пикселей и 3040:1440 пикселей, соответственно, поддержкой HDR 10+, стеклом Gorilla Glass 6 и защитой глаз в виде синего фильтра, подэкранный дактилоскоп, фирменный чипсет Exynos 9825 и Snapdragon 855 в зависимости от региона, Android 9.0 Pie с интерфейсом OneUI, 8 ГБ ОЗУ и 256 флеш-памяти UFS 3.0 у младшей модели, 12 ГБ ОЗУ, 256/512ГБ/1 ТБ флеш-памяти слот для карт памяти microSD в старшей модели.

Также сообщается о фронтальной камере с датчиком Dual Pixel разрешением 10 Мп и объективом с диафрагмой F/2,2, автофокусировкой, вспышкой и поддержкой HDR 10+. Samsung Galaxy Note10 получит тройную камеру с главным датчиком Dual Pixel на 12 Мп и объективом с переменной диафрагмой F/1,5 и F/2,4, сверхширокоугольным модулем на 16 Мп и 12 Мп модулем с оптическим зумом. Galaxy Note10+ будет дополнен модулем 3D ToF. Оба смартфона смогут записывать видео в 4K с частотой 60 к/с. Младшей модели достанется аккумулятор на 3500 мАч с быстрой зарядкой мощностью 25 Вт и индукционной на 12 Вт, а старшая – аккумулятор на 4300 мАч с 45 Вт быстрой и 25 Вт беспроводной зарядкой. Galaxy Note10 будет стоить от 1000 евро, Galaxy Note10+ – от 1150 евро.

Комментарии и отзывы Samsung Galaxy Note10
Обзор STARWIND SBS1501. Недорогая электр...
Обзор STARWIND SBS1501. Недорогая электрСегодня мы бы хотели представить вашему вниманию недорогую электрическую бритву от компании STARWIND, кот...
Pixel 3a подстегнул продажи смартфонов G...
Pixel 3a подстегнул продажи смартфонов GПару месяцев назад компания Google представила относительно доступные смартфоны Google Pixel 3a и Pixel 3...
Представлен бюджетный смартфон Vivo Y90...
Представлен бюджетный смартфон Vivo Y90Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью начального уровня Y90, который оценен в 100 доллар...
Телевизоры Redmi L70M5-RA и L40M5-FA ока...
Телевизоры Redmi L70M5-RA и L40M5-FA окаОдин из боссов Xiaomi и руководитель Redmi Лу Вейбинг недавно подтвердил скорый выход телевизоров Redmi. ...
Смартфон Huawei Nova 5i Pro представлен ...
Смартфон Huawei Nova 5i Pro представлен Компания Huawei представила смартфон смартфона Nova 5i Pro, который преподносится производителем как прод...
Во что поиграть на старом компьютере?...
Во что поиграть на старом компьютере?Многие из подрастающего поколения находят у себя дома старые компьютеры, за которыми родители некогда ...
В России представили Honor 20 Pro. Смарт...
В России представили Honor 20 Pro. Смарт25 июля в Москве прошла презентация смартфона Honor 20 Pro. Если вкратце, новинка получила сразу четыре т...
Советы по выбору костюма для охоты...
Советы по выбору костюма для охотыНа сегодняшний день в каждом крупном городе есть магазины для охоты, рыбалки, где продаются специальны...


Обзор Verbatim Store'n'Go. Флеш-накопитель для iOS устройствОбзор Verbatim Store'n'Go. Флеш-накопитель для iOS устройств
Обзор Nobby S300 Pro. Недорогой смартфон для рабочих задачОбзор Nobby S300 Pro. Недорогой смартфон для рабочих задач
Обзор Acer Predator Triton 500 (PT515-51). Мечта любого геймераОбзор Acer Predator Triton 500 (PT515-51). Мечта любого геймера
Обзор Mio MiVue i85. Лучший сигнатурный комбо видеорегистратор до 10000 рублей?Обзор Mio MiVue i85. Лучший сигнатурный комбо видеорегистратор до 10000 рублей?
Обзор Amazfit Verge. Лучшие умные часы до 10000 рублей?Обзор Amazfit Verge. Лучшие умные часы до 10000 рублей?
В России представили Honor 20 Pro. Смарт...
В России представили Honor 20 Pro. Смарт25 июля в Москве прошла презентация смартфона Honor 20 Pro. Если вкратце, новинка получила сразу четыре т...
Обзор Redfin. Покупаем себе домик...
Обзор Redfin. Покупаем себе домикДавайте выберем себе домик за 50 миллионов долларов где-то в Беверли-Хиллз. Думаете, что это сложно или у...
Предварительный обзор ZOTAC Gaming GeFor...
Предварительный обзор ZOTAC Gaming GeForКомпания NVIDIA представила свою новую линейку видеокарт с индексом Super в названии, которые отличаются ...
Обзор Simpler. Учим английский легко...
Обзор Simpler. Учим английский легкоЕсли вы большой фанат иностранных языков или просто понимаете, что нужно изучать английский, то у нас для...
Предварительный обзор Aorus GeForce RTX ...
Предварительный обзор Aorus GeForce RTX Сегодня мы поговорим о свежей видеокарте, которая вот только-только сегодня была анонсирована и уже совсе...
Обзор Road Trip 2. Необычная гонка...
Обзор Road Trip 2. Необычная гонкаСовременные казуальные мобильные игры потеряли всю свою уникальность и интересность — разработчики не при...
Предварительный обзор ASUS ROG Strix XG4...
Предварительный обзор ASUS ROG Strix XG4Довольно часто на рынок выходят мониторы, которые созданы специально для геймеров, ценящих качество изобр...
Обзор Bring!. Шикарный список покупок...
Обзор Bring!. Шикарный список покупокЕсли у вас есть проблемы с покупками и вы не совсем привыкли записывать списки покупок в текстовом вариан...
Предварительный обзор Oukitel Y4800. Сто...
Предварительный обзор Oukitel Y4800. СтоУ многих пользователей возникло мнение, что за адекватные деньги сейчас смартфон не купить — он либо слиш...
Предварительный обзор Xiaomi Qin 2. Инте...
Предварительный обзор Xiaomi Qin 2. ИнтеОфициально представлен новый смартфон Xiaomi Qin 2, который стоит каких-то смешных денег и при этом предо...
Предварительный обзор Antec NX400. Круто...
Предварительный обзор Antec NX400. КрутоДавно мечтали о продвинутом корпусе, который не стоит конских денег? Самое время посмотреть на современно...
Обзор Dota Underlords. Новые шахматы...
Обзор Dota Underlords. Новые шахматыДавайте посмотрим на новое детище компании Valve, которая долгое время хотела договориться с разработчика...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor