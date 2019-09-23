Смартфон Samsung Galaxy S11 получит 108-Мп камеру

Сетевые источники поделились подробностями о флагманском смартфоне Samsung Galaxy S11, выход которого ожидается в начале следующего года. Итак, главной фишкой устройства станет основная камера с главным датчиком Samsung ISOCELL Bright HMX, разрешение которого составляет 108 Мп. Это значит, что он сможет делать фотографии разрешением 12032:9024 пикселей. Также сообщается о модуле с пятикратным оптическим зумом и поддержке мобильных сетей пятого поколения. Данные сведения отлично соотносятся с предыдущими слухами, по которым новый флагман Samsung должен совершить революцию в сегменте топовых камерофонов.